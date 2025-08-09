Autèntics
En un món en què sovint triomfa qui sap dissimular millor, l’honestedat pot semblar una virtut antiquada. Però és, en realitat, un dels pilars més sòlids de la convivència i la confiança. Ser honest no és només dir la veritat, sinó actuar amb coherència, transparència i respecte pels altres. És ser íntegre, ser autèntic.
Com va dir Thomas Jefferson: “L’honestedat és el primer capítol del llibre de la saviesa.” Aquesta frase ens recorda que l’honestedat no és debilitat, sinó força. És la base de les relacions sanes, de les institucions que funcionen i de les persones que inspiren. Quan som honestos, projectem confiança, i la confiança és el ciment de qualsevol comunitat.
L’honestedat també ens fa més lliures. No cal recordar mentides ni construir façanes. Ens permet viure amb autenticitat, sabent que allò que diem i fem té un valor real. En un entorn professional, social o familiar, ser honest és una aposta per la qualitat humana, per la responsabilitat i per la dignitat.
És cert que ser honest pot incomodar, pot tenir un cost. Però a llarg termini, és l’únic camí que ens fa créixer com a persones i com a societat. L’honestedat ens fa més valents, més dignes i, sobretot, més potents.