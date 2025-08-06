Festa Major
No soc gaire de festes majors ni tampoc ja de sortir de nit. Però he de reconèixer que aquest any la Festa Major de Sant Julià de Lòria ha estat força bé. I dic bé perquè ha transcorregut sense incidents, almenys que jo sàpiga, i molt tranquil·la. No hi ha hagut les aglomeracions d’altres anys ni problemes d’aparcament. Potser el fet de coincidir dos dies amb la Festa Major d’Escaldes ha restat visitants. S’ha de reconèixer que les actuacions d’aquests dos dies tenien més tirada a Escaldes, sobretot divendres amb l’actuació de Mojinos. S’ha de dir també que les atraccions infantils eren una mica escasses. Però per tota la resta crec que ha estat bastant bé, sobretot amb la retrobada amb els focs artificials. El que més m’ha agradat aquest any han estat les actuacions en horaris moderats (és a dir, al vespre), per a la gent que no sortim de nit. I sobretot m’ha agradat molt la tranquil·litat, no com altres anys en què el poble es convertia en un autèntic caos. Potser perdrem el lideratge en festes majors, però a mi ja m’està bé. Ha estat un encert obrir l’aparcament a l’antic càmping Huguet. Jo que em queixava del tancament d’un pàrquing... I ha estat també un encert reduir les barres de bar. La restauració penso que ha funcionat igualment. El que ha faltat potser ha estat una mica més d’animació o activitats en alguna zona de la vila. Però en general, penso que ha estat tot molt correcte. Animo doncs a continuar en aquesta línia, encara que perdem en nombre de visitants. Val més una Festa Major tranquil·la que les caòtiques festes majors anteriors, encara que ja no siguem el number one.