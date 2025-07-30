Aparcar a Sant Julià
A la vila de Sant Julià de Lòria disposem d’un aparcament comunal que funciona bastant bé, amb una hora gratuïta i que no és gaire car (1,35 euros l’hora), on gairebé sempre es pot trobar alguna plaça (tret d’ocasions molt puntuals). Ara bé, quan el tanquen per alguna activitat com, per exemple, algun campionat de motos o per la Festa Major, aparcar a Sant Julià es pot convertir en tot un calvari. Disposem de més aparcaments, però degut als abonats tres estan sempre complets, el del prat Nou (davant del comú), el de camp de Perot (a la plaça Major) i el comunal de la Valireta (a l’avinguda Francesc Cairat), i l’aparcament comunal de la plaça de la Germandat no tarda gaire a omplir-se. Necessitem, doncs, a causa d’aquestes celebracions, disposar de més places d’aparcament i penso que hi ha lloc per fer-ho. El problema potser es troba en la manca d’acords entre el comú i algun propietari. Almenys és el que penso. Em demano també per què no es poden traslladar aquestes celebracions o activitats que tanquen sempre l’aparcament del Camp Gran (davant la Volvo, perquè ho entenguin) a algun altre lloc. Ja sé que és un lloc cèntric i molt pràctic per als visitants i residents, però m’agradaria que estigués sempre obert per aparcar. I sempre penso en el mateix terreny, molt gran, a la desviació (tocant a la carretera de Fontaneda), on tan sols s’hi fa la Fira del vehicle d’ocasió un cop l’any... Aquí deixo el comentari per si pot servir d’alguna idea per a algú. De totes maneres, penso que a Andorra la Vella o a Escaldes encara està pitjor per aparcar. I la solució no és un nou aparcament a 0,75 cèntims els 15 minuts.