Cambrils, qui t’ha vist i qui et veu ara mateix? No parlaré de la vila de Cambrils pròpiament dita (el port, per dir-ho d’alguna manera), ja que a l’estiu hi vaig molt poc perquè no m’agraden les aglomeracions. Parlaré de la zona de ponent: les urbanitzacions Marcambrils, la Dorada, Tarraco i Urcamedi, que es tracta de la zona que jo freqüento. Una zona que fins fa pocs anys era molt tranquil·la, però que amb la construcció d’un passeig per a vianants des del port fins a tocar la zona de Mont-roig del Camp, s’ha convertit en una mena de “rambla”, sobretot els caps de setmana. Una zona que s’omple també de vehicles, sobretot els caps de setmana, perquè l’aparcament de moment és gratuït. Doncs aquesta zona la tenen, no sé per què, deixada de la mà de déu. El passeig està brut, abandonat, els carrers estan igualment bruts, els contenidors de deixalla estan a “petar” sempre i els contenidors de resta de poda estan que no hi cap res més i plens de borses i deixalles al voltant i ja no parlo de les papereres que fan fàstic. I com no, les platges brutes... No he vist en uns quants dies ni un sol camió que reculli la poda, ni una sola màquina que netegi els carrers i el passeig i ni un sol vehicle que netegi les platges... tan sols dos o tres persones que passen cada matí a recollir quatre coses a mà, amb una mena de recollidor telescòpic... I tot això en ple mes de juliol. No vull ni veure què passarà el mes d’agost amb l’alta afluència de turistes. Això sí, van muntar ja fa uns anys una mena de xiringuitos de luxe on pots deixar la cartera sencera. Resulta evident que una cosa no quadra gaire amb l’altra i potser s’ho haurien de fer mirar...