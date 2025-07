Creat: Actualitzat:

Un feminisme benentès no busca la igualtat d’oportunitats i drets. Aquesta igualtat, però, encara està lluny de ser una realitat en molts àmbits socials i professionals. Als consells d’administració de la majoria d’empreses, la presència femenina continua sent molt baixa. A Europa, per exemple, només un 32% dels membres dels consells són dones, i encara menys ocupen càrrecs de presidència o direcció executiva. Aquesta desigualtat no és fruit de manca de talent, sinó de barreres estructurals i culturals que dificulten l’accés de les dones a posicions de poder. Hi ha professions fortament masculinitzades, com l’enginyeria, la informàtica o la construcció, on les dones representen una minoria. Aquest desequilibri sovint comença a l’etapa educativa, moment en què els estereotips de gènere influeixen en les decisions acadèmiques i professionals. A més, les dones continuen assumint la major part de les tasques domèstiques i de cura, moltes vegades sense reconeixement ni remuneració. Aquest desequilibri impacta directament en les seves oportunitats laborals i en la seva autonomia econòmica. Com va dir l’expresident nord-americà Barack Obama: “El feminisme no és només per a les dones. Quan tothom és igual, tots hi guanyem.” Aquesta visió inclusiva reforça la idea que la igualtat de gènere beneficia tota la societat. Només amb un compromís podrem construir un futur en què homes i dones tinguin les mateixes oportunitats, i drets.