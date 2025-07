Comptes Naturland

Creat: Actualitzat:

Hi ha una cosa que sabem fer els comptables, i és enganyar amb els números, enganyar-nos a nosaltres mateixos i enganyar els nostres clients. Si és que serveix d’alguna cosa... Això és precisament el que fa Camprabassa cada any, publicant uns beneficis que no són exactament reals. Ens donen un benefici per a l’any 2024 d’uns 80.000 euros d’un EBITDA (resultat abans d’impostos, interessos i amortitzacions). Això està molt bé, ja que en principi no necessiten aportacions comunals. Però al fi de tot no deixa de ser encara un resultat comptable negatiu. Si bé la facturació que ha estat d’uns 4,4 milions d’euros, un 13% menys que l’any anterior, ens continuen donant un resultat positiu, les despeses han disminuït en un 7%. Això em sembla enganyar-se a ells mateixos i a la resta de la gent. Si descomptem les amortitzacions ens donaria un “cash flow” bastant correcte, atès que aquestes ja estan en principi pagades. Els impostos donen bastant igual, ja que al no existir beneficis, no n’hi hauran. Però el que no em sembla gaire correcte és descomptar també els interessos (o despeses financeres), perquè aquestes sí que es paguen. I que, per cert, han augmentat i molt. Calculo aproximadament unes amortitzacions de 800.000 euros i unes despeses financeres de 200.000 euros, que em dona una nova pèrdua d’aproximadament un milió d’euros. Naturland continua sent, doncs, un pou, ja no sense fons, sinó amb el fons encara més avall. Ara mateix ja no es congratulen a Camprabassa de l’augment de visitants, perquè ja no hi és, sinó de la famosa EBITDA, que tan sols serveix per enganyar-nos.