Institució de control

Què és veritat o què és mentida de tot el que podem llegir a la premsa andorrana? Doncs ves a saber... I ja no parlo de països veïns. Realment, si t’ho mires una mica, tot depèn de qui paga la premsa en qüestió. Més que informacions, em sembla molts cops que es tracta d’opinions, depenent sempre de qui és el responsable de la premsa. I no és que em molesti gens, de cap manera, cadascú fa a casa seva el que li sembla més convenient. El que m’ha sobtat bastant ha estat la proposta del PS de muntar un òrgan que supervisi la premsa andorrana i que el grup Concòrdia ha vetat. Una mena d’autoritat nacional independent que regulés els mitjans de comunicació a Andorra. I això qui ho muntaria? El poble? Govern? Els grups polítics? En fi, que cadascú publiqui el que vulgui, sempre respectant tothom i segons les seves idees, i nosaltres ja escollirem a qui volem llegir i a qui volem creure. Una cosa que sí que comparteixo és que s’hauria de revisar una mica més el problema creixent dels atacs anònims a l’entorn digital. I és que molts cops veus cada comentari... Ara bé, garantir una informació veraç i lliure de discriminació resulta molt complicat. Cadascú publica segons la seva opinió o la de la persona que el paga i si aquesta informació al final resulta veraç o no, ja es perseguirà d’alguna manera o altra. O així hauria de ser. Llibertat de premsa, penso que sí, si és que es pot en cada lloc determinat. I sobretot respecte sempre per a tothom. I si la informació està degudament contrastada, endavant peti qui peti. El problema és que molts cops existeix informació que no s’atreveixen a publicar...