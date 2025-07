Creat: Actualitzat:

Un PEVO representa planificar (projectar), executar, verificar i optimitzar. Tota organització, sigui empresarial, social o política, utilitza fil per randa aquesta seqüència lògica i ordenada de processos analítics, per dur a terme les accions necessàries per assolir uns objectius virtuosos. La secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat ha encetat un PEVO ambiciós, per donar cobertura a l’àvida demanda de transport públic i/o col·lectiu de persones, amb unes modificacions sensibles amb referència a l’statu quo. És evident que uns canvis d’aquesta envergadura, que impacten frontalment al cor dels comportaments humans i de les rutines, poden generar rebuig i enfrontaments, per exemple esborrant un barri sencer, amb l’eliminació de la línia circular. La pressió veïnal de la zona de l’avinguda del Pessebre, a Engordany, s’ha assenyalat força activa, reunint-se amb el secretari d’Estat, que ha mostrat reflexos, cintura, empatia i ductilitat, acceptant una proposta d’adaptació, marcant una parada a la Grau, de l’L2, que comporta una alta freqüència de quinze minuts. Aquest fet és un exemple de PEVO resolt amb èxit i contundència. No li manca raó, però, al secretari d’Estat, quan reclama que es concretin els acords entre les dues parròquies centrals, per generar línies de bus exclusivament circulars, abraçant la densa megalòpoli central i la seva perifèria. Segurament hi haurà molts altres serrells, a tota la geografia, on el nou disseny de les línies de bus nacional s’haurà de retocar, en passar de la teoria a la pràctica, aplicant el PEVO corresponent.