El canvi climàtic és aquí. Les temperatures augmenten, els darrers dies hem tornat a tenir una onada de calor amb temperatures per sobre dels trenta, els fenòmens meteorològics extrems es multipliquen i els ecosistemes s’asfixien. Davant d’aquesta crisi global, sovint ens sentim petits. Però hi ha accions quotidianes que, sumades, poden marcar la diferència. Una d’elles és prendre consciència que tots podem sumar.

Una, per exemple, reciclar, no és només separar plàstic, paper i vidre. Quan reutilitzem, reduïm la demanda de matèries primeres, estalviem energia i evitem emissions de gasos d’efecte hivernacle. Però cal fer-ho bé: netejar els envasos, no barrejar materials i informar-nos sobre què es pot fer.

A més, podem anar més enllà: ser eficients en les compres i deixar tot allò innecessari que incrementa els abocadors de tota mena de productes, reduir el consum d’aigua d’energia, reutilitzar objectes abans de llençar-los i fer canvis en els nostres hàbits dins una economia circular i sostenible dins la comunitat. Comprar a granel, portar bosses reutilitzables, evitar productes d’un sol ús, tancar els llums, potenciar els productes ecològics. Tot suma molt.

El canvi climàtic no s’aturarà amb una sola acció, però cada petit moviment conscient és una peça nova que ajudarà el planeta. No som perfectes. No necesitem molts herois, sinó milions de persones bones amb voluntat de millora.