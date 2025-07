Els abusos

Creat: Actualitzat:

Darrerament, les nostres autoritats estan sembrades. Entre l’entrada en vigor d’una llei que penalitza i foragita el turisme càmper –anteriorment ja havia escrit sobre el tema descrivint la gran visió legislativa de multar abans de donar solucions a un turisme creixent– i els canvis en les noves línies de busos, sembla que l’objectiu dels que decideixen com hem de gestionar el nostre dia dia sigui complicar-nos la vida. I és que comparteixo i em faig ressò de les opinions dels usuaris que manifesten el seu enuig per uns canvis que semblen fets des dels despatxos per persones que no utilitzen mai el transport públic. Per posar un exemple que afecta moltíssima gent: no s’entén que els usuaris d’Ordino, que fins ara podien desplaçar-se amb la línia 6 fins a la parada més propera a l’hospital (als Escalls), a partir d’aquest dilluns hauran de fer un transbord a la Massana i agafar una nova línia (L7) que farà el recorregut que feia l’L6 per la vall central fins a l’estació d’autobusos. O sigui, perquè ens entengueu els que no sou d’aquesta vall: amb el bus que surt d’Ordino ja no podrem anar al centre com fins ara, sinó que haurem de canviar al cap de parròquia veïna per poder-ho fer. Per contra, l’L6 se n’anirà fins a l’altra vall per enllaçar amb les línies d’orient i entrar a la vall central per l’obac. Sincerament, no entenc el despropòsit aprovat pel Govern i acceptat pels comuns. Complicar-nos la vida d’aquesta manera no es veu compensat pel fet que s’hagi allargat l’L6 fins a la Cortinada.