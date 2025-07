Creat: Actualitzat:

Les adjudicacions directes sempre han estat una de les queixes del Tribunal de Comptes en els informes, tant de comuns com de Govern. Això ha servit de gaire? Doncs, no. Ara mateix el Consell General mostra el malestar pel poc rigor que ha seguit el Tribunal de Comptes en no comptar com anys anteriors amb l’informe sobre els treballs de fiscalització corresponents a l’exercici del 2023, en què figuren observacions en determinades contractacions sense haver-ne sol·licitat els corresponents expedients. Responen amb les seves al·legacions que on s’indicava manca d’informes previs que justifiquessin l’adjudicació directa, no s’havia sol·licitat l’informe en cap cas. Tot plegat, personalment, em sona a una broma de mal gust. Tant, d’una banda, per realitzar adjudicacions directes com, per l’altra, per elaborar uns informes que no serveixen absolutament de res. Em demano: de què serveix el Tribunal de Comptes? Tan sols per elaborar informes? Em recorden molt els informes emesos sobre els comptes dels comuns que no han arribat mai enlloc, sobretot al comú de Sant Julià de Lòria, al qual tinc una mica més de costum de revisar... Deixant de banda un ús fraudulent de les targetes Black comunals que sí que van arribar a la justícia, però que penso que no va ser exactament per aquesta via. Penso que s’hauria de donar bastant més autoritat al Tribunal de Comptes i que aquest pogués actuar d’una manera més directa, no tan sols amb informes. Sobre les adjudicacions directes, penso que són un costum massa recurrent, encara que molts cops, demanar pressupostos per adjudicar sempre als mateixos tampoc resulta gaire correcte.