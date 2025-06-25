Certificat digital
Sens dubte, als que ja tenim una edat cada cop ens compliquen més la vida amb les modernitats i la seguretat. Gairebé tot ha de funcionar ara mateix amb el mòbil. A banda que per fer algunes operacions es necessita pràcticament un màster. Per exemple realitzar un tràmit bancari o entrar a consultar el compte, o senzillament fer un simple ingrés. Existeixen moltes persones que no disposen de cap ordinador, ni tan sols saben com funciona. No els podem posar la “vida” més fàcil amb una atenció personalitzada? També hi ha moltes persones que el mòbil tan sols el fan servir per fer trucades... Ara hi tenim la salut, el banc, pagaments, cobraments, el carnet del Barça... i tantes altres coses. Ja pràcticament no es veu ningú al carrer amb papers o carpetes a les mans. Jo ja m’havia esverat una mica amb l’eliminació del M.I.L. (mòdul d’identificació en línia), per fer les declaracions dels impostos. Tot funcionarà d’ara endavant amb el certificat digital i molta gent no el té, ni tan sols sap que existeix. Aquest certificat és personal i intransferible i funciona, per descomptat, amb un codi al mòbil. Cert és que als gestors ens podran autoritzar a fer les declaracions, però sempre amb el principi del certificat digital del client... I us asseguro que alguns dels meus clients ja estan tremolant... Als meus clients ja els he explicat la qüestió i els he dit clarament que vagin a Govern o als comuns a demanar el certificat digital i quan estiguin allà expliquin que ells no tenen ordinador... A veure si són tan amables de fer-los ells la representació des del seu ordinador de treball. Sens dubte, amb aquesta acció facilitarien molt la feina a moltes persones.