Inofensiu
El debat d’orientació política celebrat al Consell General ha estat un exercici, a diferència d’altres, de poca confrontació. Lluny de grans enfrontaments, el cap de Govern i l’oposició han pres una posició més institucional que política. Diverses veus han coincidit a qualificar el debat de poc o gens intens. El mateix cap de Govern agraïa a l’oposició el to i la recerca de consensos. L’oposició capitalitza el malestar per la poca novetat i la manca de profunditat estratègica en les noves decisions empreses. Algunes formacions van acusar el Govern de limitar-se a una gestió del dia a dia, sense una visió clara ni horitzons. Tot i el to moderat, alguns temes van generar més debat, com ara els que estan a l’agenda: l’habitatge, amb discussions sobre la regulació del lloguer, la promoció d’habitatge assequible; el finançament de les pensions i la sostenibilitat del sistema a mitjà termini, o les eternes negociacions amb la Unió Europea, especialment pel que fa a l’impacte sobre la sobirania i els drets socials. Finalment, la fiscalitat va ser motiu de debat, amb propostes per revisar impostos i gaudir d’un sistema més just i eficient.
Amb l’horitzó electoral cada cop més present, les formacions polítiques han començat a moure fitxa. El debat ha evidenciat un apropament generalitzat al centre polític, l’espai més llaminer en termes de vot. Espot no es pot tornar a presentar, i la resta de formacions han de veure quines aliances formen per poder aconseguir majories estables que els apropin al poder.