Sancions
Segons una publicació del departament d’Estadística sobre les dades de les sancions, sabem que el 2024 es van registrar un total d’11.711 multes per excés de velocitat. Déu-n’hi-do... Són una mitjana de 32 sancions al dia. Tot i la disminució del 5,7 % respecte al 2023, em sembla una xifra molt elevada. I és que n’hi ha alguns que corren massa. Pel que fa als llocs controlats, sorprèn que un dels radars hagi detectat un augment del 133%, un altre una reducció del 70,8% i un altre no ha notificat cap sanció. Trobo que són unes xifres, sense identificar del tot el lloc, massa variades. Imagino que segons el lloc es deu córrer més o menys, o el radar en qüestió potser ni funciona... Com aquests radars mòbils que es col·loquen alguns dies en alguna carretera espanyola que jo diria que estan buits i tan sols són per intimidar. Personalment, en els meus trajectes habituals, encara que ho volgués, no podria córrer gaire. Penso que aquestes sancions per excés de velocitat no arribaran al nivell d’alguna sanció que hem vist darrerament en carreteres catalanes, però sí que existeixen llocs on es va massa ràpid. En canvi, existeixen llocs on en hores determinades no es pot passar ni de la primera marxa del vehicle. El país està mal repartit en aquest aspecte. En fi, si mitjançant sancions anem reduint les dades, d’alguna cosa ha de servir... No estaria malament, però, trobar un trànsit més fluid en algun sector del país. Tampoc caldria córrer gaire per arribar a temps i ens estalviaríem les sancions. Però, és clar, segons diuen: només ens portem bé quan ens toquen la butxaca. A alguns, però, es veu que ni així...