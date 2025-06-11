Rebuig a la UE
Segons una enquesta feta a 800 empreses per la Cambra de Comerç existeix preocupació al teixit empresarial sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea. Personalment, penso que no ens podem quedar sempre al marge, però tampoc tinc gaire clar aquest acord. De fet, el 28,8% dels enquestats tampoc ho tenen clar o els manca informació. Cert que s’han fet moltes reunions i explicacions, però el text ens resulta molt feixuc a gairebé tots. Potser amb aquestes accions informatives sectorials anunciades ens aclariran una mica més el panorama. Sobta una mica que el 24,5% s’hi mostri neutre o indiferent. No és un tema, penso, que generi indiferència o neutralitat. Més aviat hi veig una mica de passotisme. El que sí que em queda bastant clara és la diferència entre el 14,7% que s’hi mostra favorable i el 32% de desfavorable. Què passarà si al possible referèndum surt un no? Aquí no es votarà per sectors, sinó per persones... La visió més negativa la tenen ara mateix les activitats immobiliàries, professionals i administratives. I la visió més positiva la té el sector financer. Però com ja he dit, votarem les persones i no els sectors. I ara mateix, aquest elevat grau de desconeixement i desinformació és bastant preocupant. Haurem d’esperar que s’aclareixin alguns conceptes... Però penso que d’alguna manera o altra l’acord d’associació amb la Unió Europea tirarà endavant. Crec que no podem estar tota la vida passant de tot fent-nos l’andorrà. El que em resulta impressionant són alguns comentaris que surten a la premsa, que evidentment no estan prou informats o bé temen el pitjor que pugui passar.