Andorrans fent recerca
Dissabte 24 vaig poder participar en la quarta Trobada d’investigadors d’Andorra, organitzada per l’àrea de recerca del ministeri d’Educació. Aquesta edició s’ha recuperat després d’uns anys de pausa i ha servit per reunir investigadors del país que fan recerca d’alt nivell en molts àmbits diferents, des de les humanitats fins a la biomedicina, passant per una multitud de disciplines. Per una qüestió de petitesa del país, sovint ens assabentem dels andorrans que duen a terme recerca al país o que assoleixen el grau de doctors a la Universitat d’Andorra. Però d’aquells que estudien fora, o que han seguit la seva trajectòria acadèmica en universitats de prestigi d’arreu del món, el cert és que en tenim moltes menys notícies. És per això que trobades d’aquestes característiques permeten donar a conèixer tot el que investiguen els nostres recercadors, amb sorpreses interessants com la de la doctora Clara Canturri, que fa recerca d’alt nivell des de Singapur. Si alguna conclusió pot extreure’s d’aquesta darrera trobada és l’alt nivell que hi ha a Andorra i la importància de dotar d’ajuts econòmics els recercadors del país per seguir desenvolupant la seva tasca investigadora, per prosseguir en la carrera de recerca que tant aporta a la societat. Unes ajudes, val a dir-ho, que fora bo que a poc a poc es poguessin equiparar a les dels països veïns o a d’altres àmbits que s’atorguen, com les del món de l’esport. Perquè potser la recerca individual no és tan visible en els resultats del dia a dia, però quan es posa en relleu en conjunt és quan podem veure el seu gran potencial.