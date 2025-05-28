Mínim exempt
Hi ha coses a les lleis que s’han d’anar adaptant i modificant i no es fa. Els temps canvien i les lleis, no. Una d’aquestes coses és el mínim personal exempt per començar a pagar IRPF, que és de 24.000 euros (que pot augmentar fins a 40.000 euros en alguns casos). A partir d’aquí ja es paga un 10% (amb una bonificació del 50% fins als 40.000 euros). La Llei 5/2014 de l’impost sobre la renda de les persones físiques es va començar a aplicar l’1 de gener del 2015, ja fa 10 anys, amb aquest mínim exempt que no ha variat. Els salaris, poc o molt, han anat augmentant i aquest topall no ha variat, situació que fa que cada cop hi hagi més gent que ha de pagar IRPF. La vida canvia, les lleis també haurien de fer-ho i adaptar-se als canvis. No és mala idea la que proposa el PS d’augmentar fins als 30.000 euros per començar a pagar i posar uns topalls per pagar encara més. Però els topalls no sempre funcionen correctament, com és el cas de l’augment de les pensions dels jubilats: resulta que si cobraves per sota del salari mínim t’han augmentat un 5,2% i si cobraves per sobre del salari mínim t’han augmentat un 2,6%. Fet que ha comportat que algunes persones ara cobrin més que altres que abans cobraven més que elles. Les lleis s’han de revisar millor i sobretot controlar-les millor. És per aquest motiu que els topalls i també els mínims exempts no funcionen correctament. Penso que s’hauria de revisar la Llei de l’IRPF i si no es poden aplicar escales de pagament almenys que s’apugi el mínim exempt, igual que s’apugen alguns salaris amb l’IPC. Ja sé que les lleis costen molt de fer, però les modificacions de les lleis potser no costarien tant.