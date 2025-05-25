Oportunitat
Demà comencen els Jocs dels Petits Estats d’Europa, i Andorra esdevindrà l’escenari d’un esdeveniment esportiu que ha de posar en relleu l’esforç, el compromís i la superació. Una nova oportunitat per demostrar que el país pot acollir competicions d’alt nivell i fer-les seves, des de la proximitat i la passió -a les proves del Mundial d’esquí de la FIS em remeto-. Els esportistes, que en són els grans protagonistes, mostraran el fruit de mesos -i anys- de preparació. Esperem que siguin jornades plenes d’emocions, de les que només genera i transmet l’esport viscut amb intensitat. I de respecte, convivència i els valors que donen sentit a la competició: joc net, companyonia i superació personal. Això no seria possible sense els voluntaris i els equips tècnics que tenen un paper fonamental, fent una tasca sovint discreta, però imprescindible, clau perquè tot funcioni. Han de ser dies intensos, amb gratificacions però també decepcions. Al final l’esforç compartit és l’empremta positiva amb què ens hem de quedar. Els Jocs són un aparador que posa Andorra en el mapa esportiu internacional, no només com a país organitzador, sinó com a territori compromès amb l’esport, la joventut i els projectes de futur; a més d’una oportunitat per créixer, per aprendre i per continuar avançant com a societat oberta i preparada. El que es viurà fins dissabte vinent seran competicions, però sobretot, i més important, experiències vitals que quedaran en el record de participants, voluntaris i espectadors. Tenim davant nostre un gran repte i una gran oportunitat. De nosaltres depèn aprofitar-la.