Contrastar la informació
El nostre país ha millorat una mica en el tema de llibertat de premsa. Concretament, hem passat de la posició 72 a la 65, segons el rànquing de Reporters sense Fronteres. El que em sobta és que en aquest tema ens guanyi de molt Portugal, que es manté com un dels països capdavanters. Això és bo? Doncs encara no gaire, ens falta encara bastant més. El principal problema és que la nostra premsa depèn massa encara de la pressió econòmica sobre els mitjans, que és la que domina majoritàriament el que veiem escrit o parlat. En fi, és així i no tan sols en aquest sector. Amb aquesta pressió econòmica no podem fer-hi gran cosa. No pretenc amb aquest escrit criticar el periodisme del nostre país, cadascú fa el que pot i depèn completament de qui el paga... I penso que la nostra premsa no està gens malament... El que sí que m’agradaria és que alguns cops contrastessin una mica més les informacions. No n’hi ha prou de publicar el que els expliquen algunes persones, sobretot si només fan mal a aquells a qui esmenten en els articles en qüestió. Moltes vegades publiquen informacions que tan sols estan basades en comentaris que han sentit de testimonis sense cap acreditació. Penso que s’hauria de ser una mica més escrupolós en aquest tema i contrastar les informacions amb persones més informades i acreditades. Valgui com a exemple un parell de notícies recents: la de la persona que viu al carrer i que estava masturbant-se a la via pública, ja que la nostra policia ha manifestat que no té cap constància d’aquest fet, a banda de viure al carrer, que seria un problema diferent. O la del presumpte segrestador que seria un contrabandista habitual del Pas de la Casa.