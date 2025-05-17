Feblesa
La societat perfecta sovint associa l’èxit, la bellesa i el poder amb la felicitat, i parlar obertament de salut mental continua sent un acte de valentia. La visibilització d’aquestes malalties és clau per trencar l’estigma i fomentar una cultura de comprensió i suport. Figures públiques internacionals com Chris Martin, vocalista de Coldplay, han contribuït enormement a aquest canvi de percepció. Martin, de fet, va compartir amb els seguidors la seva vida amb la depressió, provocant una forta sorpresa. Exposa com la meditació, l’escriptura i la música l’han ajudat a gestionar els moments més difícils.
Aquest gest d’honestedat pot inspirar milers de persones a parlar obertament sobre les seves pròpies experiències, deixant el mirall de les aparences. Altres artistes, com ara Selena Gomez, J Balvin i Ariana Grande, també han compartit les seves batalles amb l’ansietat, la depressió i el trastorn d’estrès posttraumàtic. Gómez, per exemple, va produir un documental en què mostra la seva lluita diària. El cantant colombià J Balvin ha explicat com va viure diversos episodis de depressió i com, després de resistir-se a demanar ajuda, va acabar acudint a un psiquiatre i trobant estabilitat amb tractament mèdic.
Aquests testimonis desmunten el mite que només les persones febles o les que no tenen èxit poden patir trastorns mentals. La realitat és que qualsevol persona, independentment, pot veure’s afectada, fins i tot les més admirades i riques.