Anacronisme?
Habemus Papam! El conclave i l’elecció del nou pontífex han centrat gairebé totes les primeres planes de la premsa internacional; també a Europa, on cada vegada sembla més evident que el catolicisme practicant va a la baixa. Per a molts, la cerimònia d’elecció papal i el funcionament de la mateixa Església catòlica és quelcom anacrònic, ancorat en el passat i lluny de la modernitat que s’espera avui de qualsevol cosa. Perquè si no hi ha xarxes socials o intel·ligència artificial pel mig ara ja tot és arcaic i passat de moda. Però justament casos com aquest demostren que sovint, la defensa i pràctica de la tradició és el més revolucionari. Que un grup de persones es tanquin en un recés de reflexió per elegir qui ha de dirigir el futur de la institució que representen, i que ho facin aïllades del soroll mundà, de la pressió per la immediatesa i el clic ràpid em sembla en ple 2025 el més modern, transformador i antisistema que es pot demanar. I encara que sovint ho oblidem, vivim en un racó del món construït sobre una tradició i una forma d’entendre la realitat basada en el cristianisme. Ens pot agradar més o menys, però és així. I encara que tots som lliures de creure el que ens sembli oportú, no podem caure en l’error de pensar que la manca de fe ens ha d’obligar a anar en contra d’allò que històricament ens ha definit, i a rebutjar part dels nostres fonaments culturals. Perquè en el món globalitzat en què vivim, sembla que totes les tradicions i cultures siguin bones menys la nostra, i que som millors si neguem els nostres fonaments en comptes d’acceptar-los tal com són; sabent que tenim dret en el futur a bastir-ne de nous.