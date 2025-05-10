Flexibles
En moments de crisi, sovint es troben oportunitats inesperades que poden transformar desafiaments en avenços significatius. Com va dir John Maynard Keynes, “el mercat pot romandre irracional més temps del que vostè pot romandre solvent”. Aquesta frase ens recorda que, tot i la volatilitat, hi ha espai per a la innovació i el canvi. Podem buscar molts exemples a la història econòmica de desastres o crisis dels quals n’han sortit bones oportunitats.
En l’àmbit geopolític, la crisi energètica provocada per la inestabilitat a l’est d’Europa ha portat molts països a buscar alternatives sostenibles. La dependència del gas rus ha impulsat inversions en energies renovables, que fins ara no tenien el finançament suficient, i ha accelerat la transició cap a una economia més verda.
Així doncs, les crisis, tot i ser dures, poden ser catalitzadors de canvis positius, de sortir de la zona de confort en què estem acostumats a surfejar. La clau és la capacitat d’adaptació, de ser flexibles, com els troncs que es torcen i no es trenquen. Com va dir Winston Churchill, “mai deixis que una bona crisi es malgasti”. Aquesta perspectiva ens anima a veure més enllà i a identificar les possibilitats que sorgeixen en temps de turbulència. Les crisis, doncs, poden ser el terreny fèrtil on buscar noves i fructíferes llavors de futur èxit.