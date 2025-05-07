Apagada
Els fets que van succeir a Espanya i a Portugal en forma d’apagada energètica no són gaire normals, i encara menys habituals, però poden passar. Quan escric aquestes ratlles no tinc gaire clar el motiu del problema i per molt que he escoltat experts en la matèria, he de dir que no he entès res. Ara sento que diuen que si es podria tractar d’un ciberatac... En tot cas, aquesta apagada va provocar un munt de problemes als quals no estem acostumats, ja que depenem massa de l’energia elèctrica per a tot. No sabem viure sense llum, sense el mòbil, sense la targeta de crèdit. En definitiva, depenem completament que tot funcioni com ha de funcionar. El que m’ha semblat molt malament de tot plegat ha estat com ho han aprofitat alguns creadors de contingut per justificar la presència a Andorra. Aquests el-que-siguin-com-s’anomenin establerts al nostre país no han dubtat a aprofitar l’apagada elèctrica per destacar la diferència en la gestió dels serveis prestats a Espanya, lloant que a Andorra es va solucionar el problema en qüestió de segons. Això és una mentida total. Aquí no vàrem solucionar res. Tan sols vàrem aprofitar que disposem d’energia elèctrica tant d’Espanya com de França. No us passeu de llestos enganyant el personal... Al mateix temps aprofiten per criticar la fiscalitat a Espanya afirmant que no garanteix serveis públics eficients. Aquests comentaris no ens fan cap bé. Agraïm molt que aportin els impostos al nostre país i no posem problemes perquè vinguin a viure aquí, però no agraïm que diguin falsedats. Jo també els demanaria, igual que el ministre de Finances, una mica de discreció.