Un estadi, dos esports
Una excel·lent ratxa que situa l’FC Andorra al play-off d’ascens a la segona divisió de LaLiga espanyola deu posar molt nerviós més d’un dels rectors de l’esport andorrà que han de prendre les decisions escaients, encertades o no. Ara mateix la situació objectiva és que l’Estadi Nacional esdevindrà la casa del rugbi, en un termini màxim de menys de dos mesos. La propietat i alhora directiva de l’FC Andorra està negociant als despatxos en continu a tres bandes per quedar-s’hi, i també, partit rere partit, sobre el verd està sumant punts i raons per desfer una decisió presa, que semblaria sobre el paper inalterable. El canvi de la gespa a l’Estadi Nacional ja és aprovat i contractat, a favor d’una catifa artificial d’última generació. LaLiga imposa una gespa natural (híbrida al 15%), des de l’elit fins a les divisions en què juga ara mateix l’FC Andorra. El comú d’Encamp acomiada el rugbi de les seves instal·lacions perquè té compromisos ineludibles. La Federació Andorrana de Futbol (FAF) estrenarà un estadi a Encamp, compatible amb les exigències de LaLiga, on l’FC Andorra podria competir, com a arrendatari, però a un alt preu de lloguer, i sotmès a les normes i planificació del propietari, com no pot ser d’una altra manera. El trencaclosques està servit. Si rugbi i futbol no s’avenen a compartir l’Estadi Nacional, escenari enrevessat pel tracte d’una gespa natural que seria castigada excessivament, independentment d’acords de calendari molt complicats a lligar, Govern, com a àrbitre, estaria convidat a resoldre la quadratura del cercle.