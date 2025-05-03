Ficció
Dilluns, Espanya i Portugal van viure una apagada elèctrica massiva que va afectar milions de persones. La causa principal va ser una oscil·lació forta del flux de potència de les xarxes, provocant la desconnexió sistemàtica del sistema elèctric. El caos es va estendre per moltes ciutats, especialment a Madrid i Barcelona, on el transport públic va quedar completament paralitzat. Semblava una escena de ficció, com si fos una pel·lícula apocalíptica: el metro i els trens aturats, comerços tancats, embussos de trànsit i persones atrapades en ascensors. La manca de semàfors va provocar accidents i una sensació generalitzada de desordre. Aquesta apagada va tenir un impacte significatiu en les rutines diàries. La poca informació al voltant dels motius d’una apagada elèctrica sense precedents incrementaven teories conspiranoiques diverses.
Al costat, en un petit país, Andorra, no es van notar els efectes de l’apagada tot i la dependència energètica dels veïns, gràcies a la xarxa elèctrica doble. El sistema de FEDA va detectar la fallida espanyola i va canviar automàticament l’alimentació cap a França, evitant un tall prolongat. Andorra va demostrar tenir un sistema elèctric fort i àgil a l’hora de reaccionar. La diversificació de fonts i les inversions en xarxa li permeten evitar els efectes greus d’apagades com la d’aquest dilluns. Quan les coses les fem bé s’ha de dir.