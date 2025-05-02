Cites pirinenques
De l’apagada no n’entenc ni un borrall, tot i celebrar que l’afectació a casa nostra hagi estat mínima; tampoc estic gaire avesat als temes del Vaticà, tot i tenir certa consideració pel darrer Papa en el seu pensament més progressista, però ni idea dels candidats que aspiren a substituir-lo; de les eleccions a la Creu Roja només n’espero un resultat que impulsi de nou l’entitat; de la meteo ja en fem conversa d’ascensor i de les llargues vacances escolars... doncs que ja s’acaben. Per tant, em remeto al meu nínxol de coneixement -en sentit figurat tal com dirien ara, tot i semblar més lúgubre que no pas alegre. Ja sé que deu dies després de Sant Jordi a alguns els pot semblar anacrònic tornar a parlar de l’edició de llibres i d’activitats a l’entorn de la lectura, sobretot després d’haver-ne estat parlant i escrivint durant tant de temps, recordem que les presentacions de llibres ja van començar un parell de mesos abans fins a arribar a la data culminant de la festa del 23 d’abril. Però ja se’m permetrà que reivindiqui la necessitat de parlar-ne sempre i a tota hora encara que l’actualitat vagi per altres viaranys. I és que per a mi el més interessant d’aquesta diada ha estat la primera jornada avançada de Sant Jordi de Llibre del Pirineu, l’associació que conjuntament amb la llibreria La Puça i l’ajuntamet d’Arsèguel van organitzar durant tot un dia activitats obertes al públic donant a conèixer la creació literària i la producció editorial al Pirineu. Després de l’experiència de gaudir-ne podríem afirmar que el món literari del Pirineu ja té dues grans cites: Organyà entre final d’agost i principi de setembre i Arsèguel pels volts de Sant Jordi.