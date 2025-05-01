Oliver Vergés

Oliver Vergés

A les fosques

Creat:

Actualitzat:

La de dilluns va ser una apagada sense precedents, ideal per donar una lliçó d’humilitat als que creuen que vivim una època en la qual l’ésser humà ho pot tot. I resulta que en qüestió d’un segon, pam, totes les certeses desapareixen i els dubtes i les pors afloren. En poques hores alguns supermercats esgoten productes en conserva, la gent compra ràdios analògiques per poder informar-se una mica i els telèfons intel·ligents passen a ser poc més que petjapapers. I és aleshores quan hom s’adona que ens hem malacostumat tant en moltes coses que quan aquestes fallen som enormement vulnerables. Una vulnerabilitat que molt sovint està condicionada a la delegació de la nostra sobirania i autonomia personal cap a l’estat. És l’estat el que em garanteix la llum, l’aigua, les telecomunicacions, l’accés a internet... no cal que jo em preocupi. I, és clar, quan aquest es demostra fal·lible i abandona les seves funcions quedem totalment desemparats. Perquè l’estat està preparat per fer front a un problema concret o a dos, però no a tots a l’hora. L’estat està preparat per gestionar el trànsit si falla un semàfor o si en fallen tres o quatre, però no pot garantir un guàrdia urbà a cada semàfor sense llum. Quelcom que demostra que hom pot ser exigent (això no es pot tornar a repetir) al mateix temps que hom ha de fer-se càrrec d’un mateix (has de poder garantir-te una subsistència mínim per a quan es repeteixi). Perquè sigui quina sigui la causa, això pot tornar a passar: l’any que ve, d’aquí a un mes o just mentre estàs llegint aquestes línies. Cal que tots plegats ens preguntem: estem preparats per estar a les fosques un temps indeterminat?

tracking