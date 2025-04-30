Existeix molts cops alguna mena de turisme que no interessa gens. No tot s\u00f3n ingressos que deixen els visitants al nostre pa\u00eds, per molt bons que siguin. Hi ha una mena de turisme que no \u00e9s benvinguda. Per molt que visquem majorit\u00e0riament de la temporada d\u2019hivern, de les nostres pistes d\u2019esqu\u00ed, de la nostra restauraci\u00f3, etc. No podem acceptar de cap manera una mena de turisme que ve majorit\u00e0riament a fer juerga i a posar desbocament a tot all\u00f2 que no gosen fer a casa seva. En aquest cas em refereixo a vindre al nostre pa\u00eds a insultar aquells que no gosen fer-ho a casa seva. Tot plegat ve degut a una festa desenfrenada d\u2019apr\u00e8s-ski en un local d\u2019oci del Tarter, on una colla de joves espanyols es dediquen a insultar el president del govern espanyol, en un festival de m\u00fasica tecno, ballant com a energ\u00famens, al ritme de la mateixa m\u00fasica. Aquest no \u00e9s el turisme que nosaltres volem. Aix\u00f2 no \u00e9s precisament turisme de qualitat. Penso, per qu\u00e8 no es va tallar la m\u00fasica quan tothom es dedicava a passar-ho b\u00e9 insultant el seu president? Tant hi fa tot, mentre paguin la seva consumici\u00f3? Recordo que, sense que estableixi cap antecedent, un cop se\u2019ns va tancar la frontera per una cremada de bandera espanyola en un concert. Volem turisme, volem visitants, volem vendre tot all\u00f2 que puguem, per\u00f2 no podem acceptar aquesta mena de turisme, que no ens fa cap b\u00e9. No passar\u00e0 res, s\u00f3n altres temps per tancar fronteres, per\u00f2 la nostra imatge queda molt malmesa per haver acceptat aquesta mena de manifestacions... Animaria els nostres locals a no permetre aquesta mena d\u2019insults. Que vagin a insultar a casa seva...