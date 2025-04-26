Crítics
Per molt que ens hi esforcem, a ulls d’altri mai les coses seran igual que als nostres. Tot depèn de com un enfoca el prisma que pot llegir-ho d’una forma o una altra. Malgrat tot, sí que en moments com el que vivim, de sobreinformació i interessos econòmics creuats enmig de tensions geopolítiques, hem de verificar sempre el que llegim en aquest context, atès que la fiabilitat i la confiança són claus, així com buscar diverses versions dels fets que llegim per veure’n els enfocaments diversos. Ser neutres a l’hora d’explicar el que veiem i narrar el que ens expliquen és bàsic en moments de foc creuat i versions contraposades. Cal avaluar les situacions, no donar res per fet i escoltar un cantó i un altre abans de treure conclusions.
Com es diu sovint, esperonar això del qual sembla que anem tan faltats, que és l’esperit crític. La neutralitat no és només una postura, sinó una responsabilitat de tots. Ens permet veure més enllà de les nostres pròpies percepcions i entendre les múltiples facetes i el punt de vista aliè.
En resum, la neutralitat és essencial per a una comprensió completa i equilibrada de qualsevol esdeveniment o fet. Ens obliga a qüestionar, a ser més crítics i a no conformar-nos, a fer-nos preguntes i a dubtar del que es diu.