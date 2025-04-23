Fons de jubilació
Ens fem vells massa gent. Aquesta és la realitat que esgotarà els fons de pensions. I és que, segons un informe encomanat per la CASS, el 2027 o 2028 els ingressos per cotitzacions no seran prou per pagar les pensions. I el 2041 s’esgotaran les reserves. Ja fa molt de temps que ens estan posant la por al cos i no es veuen mesures per solucionar-ho. Mentrestant anem jugant a la borsa amb productes de molt risc. Tan sols cal veure la pèrdua de 44 milions del mes de març que equivalia als beneficis acumulats des de l’inici de l’any. Ja sé que em diran que la culpa no és nostra, que és del senyor Trump per la crisi dels aranzels. A més sembla que les mesures proposades per la CASS l’any 2022 no seran suficients. Aquestes eren: augmentar la cotització (del 12 al 16%), retardar l’edat de jubilació (als 67 anys) i augmentar el factor de conversió (els anys que es triga a recuperar el cotitzat després de la jubilació (del 9,5 actual al 17 en 25 anys). Bé, penso que no ens hem de preocupar gaire per aquest tema i que ja trobaran la solució. De fet, ja han trobat un complement amb la cotització augmentada dels autònoms i això que encara en queden uns 3.300 pendents de revisió. El que no acabo de veure clar són les propostes de plans de pensions privats, o d’assegurança mèdica privada (com a Suïssa). Amb els salaris que tenim a Andorra no ho veig factible. Potser si en lloc d’invertir en borsa haguessin fet pisos, ara mateix tot seria una altra història. Però està clar, no precisament pisos per a ells mateixos... En definitiva, que alguna solució hauran de trobar al problema de les nostres pensions.