Poder i pilotes
De què podem parlar quan parlem de poder i pilotes. No amagaré que com a culer, aquesta setmana hem fet un ple. El Barça a semis de la Champions, mentre que l’etern rival n’ha quedat eliminat. I no cal que ningú s’apressi a recordar-nos quantes en tenen ells i les que ha guanyat el Barça. En aquest àmbit el poder ha estat sempre del costat del Reial Madrid –entenent per sempre, des dels temps de la dictadura franquista–. Pel que fa al Barça, el victimisme l’ha acompanyat, històricament parlant, més del que seria de desitjar. Ep, que això no és cap anàlisi rigorosa; és un apunt personal, observant com han estat les reaccions a una banda i l’altra, més enllà de la rivalitat esportiva; conscient que cadascú té la seva opinió, i més quan hi ha una pilota en joc. També podem parlar de Trump i la seva tropa, que creuen estar canviant la història amb les decisions que han posat en marxa des que Donald T. ocupa el despatx oval. El que estan fent, per poc que es miri amb perspectiva, és repetir la història. Imperis més grans han caigut governats per dinasties que, conscients o no del que succeïa, no van poder aturar el declivi. A diferència de l’antigor, amb les dinàmiques actuals d’un món globalitzat, els canvis d’avui per a demà, perquè jo ho dic, tenen efectes no desitjats. Tot i que creguis tenir a l’abast els mitjans i les maneres d’imposar la teva voluntat. El planeta s’ha fet petit, les coses succeeixen totes alhora, a tothom, a tot arreu i no sempre amb el resultat que Trump voldries. L’efecte papallona no és una quimera teòrica i les pilotes del poder poden sortir rebotades quan i cap on hom menys espera.