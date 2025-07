BPA: ‘cherry picking’

Creat: Actualitzat:

No soc gaire amant de les teories de la conspiració que ens parlen de xips a les vacunes, de línies de fumigació des dels avions i d’altres ruqueries per l’estil. En el cas de BPA, m’ho miro des de la mateixa perspectiva. La teoria de la conspiració pot ser atractiva per a una pel·lícula, però pensar-se que un organisme dels Estats Units com la FinCEN s’hauria abaixat els pantalons per Espanya ajudant a evitar la independència de Catalunya em sembla si més no ridícul. No em posaré a parlar de la navalla d’Occam ni tota la pesca, però totes les teories conspiranoiques que apareixen al voltant del tema em fan pensar en allò que s’anomena cherry picking i que practiquen alguns pseudohistoriadors. En resum, es tracta de seleccionar aquelles coses que van bé per a la teva teoria i ignorar les altres. En el cas de la pseudohistòria hi ha qui diu que Colom, Erasme de Rotterdam, Da Vinci i una mà de gent cèlebre més eren catalans. Basen les teories, per exemple, adduint que les muntanyes darrere la Gioconda són Montserrat, cosa que segons diuen vol dir que Da Vinci era català i devot de la Moreneta, mentre s’ignora tot el que sí que se sap d’ell. En el cas BPA també es fa cherry picking: agafem uns correus solts de gent estrambòtica pagada per dir el que faci falta i que tenen menys credibilitat que un duro sevillà, i ignorem fets contrastables. I saben què passa, amb la pseudohistòria? Que els que la practiquen et diuen que demostris que ells menteixen, quan és al revés. Són ells que han de demostrar que el que diuen és veritat. Si algú afirma que el Govern d’Andorra va fer caure BPA en una conxorxa amb Espanya, que ho demostri, coi!