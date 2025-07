Creat: Actualitzat:

Segons diuen les estadístiques, el salari mitjà actual per als homes és de 2.832 euros i per a les dones és de 2.285 euros. Una desigualtat de 547 euros. No vull, però, parlar ara mateix d’aquesta desigualtat, encara que pensi que ja es tracta d’una norma habitual. Del que sí que m’agradaria tornar a parlar és d’aquest salari mitjà, que personalment no em serveix de res més que per publicar estadístiques. El fet és que les estadístiques tan sols serveixen per fer anàlisis que molts cops tenen poc a veure amb la realitat... Tampoc parlaré de la desigualtat en el sector financer entre els homes i les dones, que actualment es troba en 2.425 euros mensuals. Aquest és un tema que encara no està, diguéssim, del tot superat... En fi, així continua sent la vida en matèria laboral i moltes altres. El que m’ha fet gràcia (per no posar-hi una altra paraula) ha estat un comentari que vaig veure al Diari: “Jo soc home i no m’importaria guanyar els 2.285 euros de les dones.” Aquesta és la realitat, moltes persones no guanyen, siguin homes o dones, aquest salari mitjà. I moltes persones no guanyen tampoc el salari medià de 2.043 euros... Un altre tema és que aquest salari mitjà serveixi per calcular la cotització dels treballadors per compte propi, per molt que existeixi una cotització reduïda (voluntària) i una cotització augmentada (obligatòria), segons la renda neta de l’exercici anterior. El salari mitjà no reflecteix la realitat de molts treballadors per compte aliè ni de bon tros la cotització de molts treballadors per compte propi, que trobo desorbitada en molts casos. Ni el salari medià, tampoc.