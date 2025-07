Productes diferenciats

Creat: Actualitzat:

Les notícies que ens assabenten d’una nova promoció urbanística d’alt nivell i d’èxit, al Falgueró, a Escaldes-Engordany, descarreguen automàticament i de forma recurrent la ira de gent enfrontada radicalment a l’existència d’aquest tipus d’operacions immobiliàries ben legítimes. Penso, honestament, que la crisi per la manca d’habitatges de lloguer a preu assequible que s’està patint no hauria de criminalitzar aquest producte anomenat de luxe, independentment de l’aplicació pràctica i aïrada d’un dels set pecats capitals, força estès i comú en les nostres contrades. Estem parlant de dos productes de mercat ben diferenciats, tot i ser, a la fi, tots dos elements, uns béns de consum aplicats i dedicats a l’habitatge. De fet, la construcció, la promoció i la posterior venda i adquisició de les vivendes tipus, com les de Falgueró Valley Wiew, fan treballar una multitud important d’oficis i gremis, motors que al seu torn escalfen i fan moure l’economia real del país, dotant-la d’un creixement dinàmic, repartit en multitud d’altres sectors. Al seu torn, l’Estat està fent un esforç gegantesc i necessari, creant l’embrió d’un parc públic d’habitatges de lloguer, per pal·liar la demanda d’aquesta crisi estructural. També existeix la possibilitat de la compra d’un habitatge, aquest emmarcat dins d’un segment menys ambiciós, i on s’esmerçaran ajudes públiques, que pot ser una part de la solució del problema, tot i que el moment complicat en les condicions actuals del mercat immobiliari, conjugat amb la carestia de la vida, poden resultar un fre important i decisiu.