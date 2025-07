Creat: Actualitzat:

L’abril, que transcorre més ràpidament del que ens agradaria, ens prepara per a la hiperactivitat que ens arribarà els pròxims dos mesos. El maig i el juny acostumen a ser el període de l’any en què sembla que tots ens haguem tornat bojos: coincideix l’entrada del bon temps i, per tant, les ganes de sortir, amb les múltiples activitats que es fan arreu del país, sigui des de les institucions, les escoles amb els festivals de final de curs i graduacions, o des de les entitats de cultura popular. Tindrem per triar i remenar, sens dubte, i segur que no podrem arribar a tot arreu. El preludi ens arriba aquests dies amb l’Andorra Crea, que des d’avui fins dissabte omplirà el país de creacions artístiques fetes a Andorra. A Arsèguel s’estrena dissabte una iniciativa molt interessant impulsada per l’Associació Llibre del Pirineu, l’ajuntament d’Arsèguel i la llibreria La Puça: Bateig de llibres, una festa prèvia a Sant Jordi que té la creació literària pirinenca com a epicentre de les activitats que s’hi desenvoluparan. Ja fa temps que constatem com llibres fets des del Pirineu van guanyant terreny en l’univers editorial amb la Fira del llibre d’Organyà com a epicentre, i ara amb la proposta d’Arsèguel just deu dies abans de la data sagrada del món de les lletres. I atenció a la presentació de l’experiència del segell d’edició sostenible, l’Institut d’Ecoedició, que dirigeix Marta Fonolleda: editors, impressors, llibreters preocupats per l’impacte mediambiental que generen, o poden generar, les publicacions. Ja fa tres anys que funcionen i serà interessant escoltar com fem compatible l’afició als llibres amb la sostenibilitat.