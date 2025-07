Creat: Actualitzat:

Avui acaba la segona edició del Canillo, un món de lletres, quatre dies d’activitats relacionades amb llibres d’autor, temàtica i/o editor d’Andorra com a prèvia al Sant Jordi d’enguany. En els darrers anys, les activitats prèvies al 23 d’abril han tendit a créixer cada vegada més, en gran manera per la consolidació i increment de la producció de llibres al país, molts d’autor i temàtica intrínsecament andorrana. Sense cap mena de dubte, és una bona notícia que un comú com el canillenc aposti per aquesta mena d’activitats relacionades amb els llibres del Principat, senyal que es crea una dinàmica positiva entre l’administració i l’agent cultural local. Sovint sembla que el que ve de fora és més bo i de més qualitat, però no podem caure en l’error de pensar que el que fem a casa no és homologable amb el que es fa més enllà de les nostres fronteres. Per això, apostes com l’Andorra Crea, pensades per potenciar l’exportació del talent andorrà en àmbits internacionals, és un projecte tan útil com imprescindible. No es tracta d’agafar un artista i col·locar-lo com un bolet a ves a saber quin festival per penjar-se la medalla, sinó aconseguir que programadors de fora coneguin el que s’està fent aquí i es plantegin d’incloure-ho als seus programes. Una bona conversió d’aquella iniciativa que va ser La cultura no s’atura durant la pandèmia, aleshores pensada per assegurar que la programació cultural al país es mantenia amb les condicions sanitàries necessàries. No ens hem d’estar de reclamar a l’administració allò que considerem just i necessari, com també és de rebut felicitar-la quan les coses es fan bé i s’ajuda a anar de Canillo al món.