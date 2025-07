Creat: Actualitzat:

Llegeixo amb satisfacció que la finalització de la fase 1 amb la protecció de vessants de la desviació de Sant Julià de Lòria s’avança dos mesos i que es licitarà al juny la fase 2 del projecte amb els vials d’accés i l’excavació del túnel de Rocafort per iniciar les obres al juliol. Val a dir que a Naturland estaran molt contents, ja que tota la runa anirà cap allà amb la consegüent entrada d’ingressos extraordinaris... Ens asseguren que el 2027 estarà tot acabat. Ben segur a la nostra parròquia viurem millor i més tranquils, ja que això suposarà un pas de 18.000 vehicles menys. Ja podran passar tots els vehicles per fora de la vila. No penso que això ens hagi de preocupar per la possible manca de turistes. Total, ara tampoc s’aturen... Tot plegat ens costarà uns 24 milions d’euros. No crec que sigui gaire elevat el cost pels beneficis que aportarà l’obra. Actualment, la circulació per l’avinguda Francesc Cairat resulta molt caòtica, tant els caps de setmana per l’afluència de turistes com en el dia a dia pel trànsit de treballadors i sobretot de camions. La rotonda de la plaça Laurèdia resulta ser un cul-de-sac en ambdós sentits, empitjorat encara més quan s’habiliten els dos carrils de pujada. Els agents de circulació fan el que poden, però quan aturen en algun sentit de la marxa provoquen la completa aturada en els altres sentits. A vegades resulta complicadíssim agafar aquesta rotonda en sentit baixada, ja que no paren gairebé mai els vehicles que pugen i els que venen de la carretera de la Rabassa, ja que sempre els donen la prioritat. Haurem d’esperar, doncs, a l’any 2027 per poder circular correctament en aquest sentit i evitar el caos circulatori.