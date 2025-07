Creat: Actualitzat:

El departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha engegat un programa pilot de beques amb l’objectiu d’incrementar les inscripcions d’estudiants al grau de Filologia Catalana. Són estudis que acabaran amb feina segura, o almenys això argumenten les autoritats lingüístiques catalanes d’acord amb les dades de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, que situa en un gens menyspreable 96,7% la xifra d’estudiants que acaben obtenint feina. I afinant una mica més, ens diuen que el 83% ho fa en els tres mesos següents d’haver cursat el grau. Hem d’entendre, doncs, que almenys a Catalunya, estudiar Filologia Catalana té múltiples sortides laborals i que no totes passen per l’ensenyament, com algú podria pensar. De fet, aquest és un dels finals de moltes carreres universitàries (ja em perdonaran que utilitzi la denominació antiga a l’hora de parlar dels estudis universitaris, però un ja té una edat) en què els alumnes comencen amb uns objectius i quan acaben no tenen altra sortida laboral que fer de professors, sigui de secundària, batxillerat o d’estudis superiors. Ep, i molt bé que ho fan alguns. Per si no n’hi havia prou amb les incontestables xifres d’ocupació, i calia fer-ho més atractiu encara, es concediran 25 beques de 500 euros mensuals. No em negaran que és molt llaminer tot plegat per als joves que s’estan plantejant com encarar el dia de demà i que, vista la precarietat en què es troba la llengua catalana, pot ser una bona inversió de futur.