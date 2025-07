Creat: Actualitzat:

S’acosta Sant Jordi i és temps de presentacions de llibres. I cada any, tenim la sorpresa d’algun nou autor de casa que debuta en el món de les lletres. De fet, els últims anys hem viscut un boom de nous literats que fa feredat. I parlo de l’àmbit de la tinta i el paper, que conec de més a prop, però són molts els sectors culturals que han experimentat un creixement notable en els darrers anys. Músics, actors, creadors audiovisuals, artistes plàstics i un llarg etcètera que no m’acabaria. Diuen que les comparacions són odioses, però uns anys enrere és evident que la situació no era la mateixa. No vol dir que fa uns anys no hi hagués talent, n’hi podia haver tant com ara, però és cert que el nombre de persones que es dedicaven a activitats culturals era molt menor. De fet, aquest és un dels grans canvis, també: no tan sols que hi ha molta gent que fa activitats artístiques, també que una part gens negligible s’hi dedica professionalment, fins al punt d’intentar viure d’això. Quelcom que no és fàcil, que sovint cal complementar amb una altra feina, però que malgrat les dificultats molts han volgut fer del seu art la seva professió. Segurament la llavor ja estava plantada abans, però cada vegada sembla més evident que la pandèmia va marcar un abans i un després. En molts sentits fou quelcom espantós i tràgic, però en aquest en concret, penso que va obrir el camí per a molts per dedicar-se a allò que els agrada. I que, a més, fan amb talent homologable a moltes coses del que es fa al nostre entorn. No sabem quant de temps durarà, esperem que molt, però gaudim-ne mentre puguem, que estem en una molt bona dinàmica per fer-ho.