Creat: Actualitzat:

Penso que existeixen molts projectes d’obra que em semblen molt bé, però que no acaben mai d’arrencar. No es troben al pressupost? Potser. No és tan fàcil començar les obres? Potser també. Mentrestant, s’està optant per fer obres menors o petits manteniments que no diré que siguin innecessaris, però em manca una mica més de concreció en obres importants igual de necessàries. La lentitud en enfocar obres majors fa que vegem edificis en estat de ruïna, llocs abandonats o en mal estat, places que fan una mica de pena... Per posar tan sols uns exemples, penso que existeix molta lentitud en enfocar alguns projectes molt determinants: parlaré, per descomptat, de la meva parròquia, Sant Julià de Lòria. Em fa molta pena veure com es troba actualment la plaça Major, amb cases en estat de deixadesa o amb construccions parcials perquè no es pot enderrocar la façana, ja que es considera d’interès nacional. Això ho trobo absurd. Em molesta com s’ha portat el tema de l’antiga fàbrica de tabacs Catsa, on privats estaven interessats en la compra per construir habitatges i es va declarar com a patrimoni cultural, amb la posterior compra per part del comú lauredià i Govern per fer-hi algun dia un parc tecnològic. Igual que em molesta la lentitud de l’ampliació de la Universitat a l’antiga fàbrica Reig, així com la conversió de l’antic hotel Pol en una residència universitària. I ja no parlo de l’abandó a la zona sud de la parròquia, on hi hauria d’anar un edifici per a la gent gran. En definitiva, veig molts projectes, però no veig la feina feta... Potser sí que haurem d’anar a construir a la Seu d’Urgell, tal com ens aconsella un reconegut economista espanyol...