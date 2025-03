Creat: Actualitzat:

L’altre dia em va venir el cuquet d’escriure una novel·la. Segur que alguna vegada també els ha passat pel cap. Però vaig pensar què coi, això d’escriure no deu ser fàcil, i que si te n’ensenyen millor, que segur que hi deu haver algun truc per fer-ho ràpid. De seguida vaig fer un cop d’ull a la xarxa per veure quines eren les millors escoles d’escriptura en la nostra llengua en perill d’extinció i en vaig trobar una que se’ns dubte complia tots els meus requisits. No cal experiència prèvia, t’asseguren la publicació del volum en una editorial gran en català, una tirada mínima de deu mil exemplars, signatures per Sant Jordi al moll de l’os barceloní i un premi de cert renom per fotre més bombo a l’assumpte. I això sense comptar les nombroses entrevistes que em faran en horari de màxima audiència en els mitjans públics catalans. Vaig pensar que posats a pagar una escola d’escriptura més val fer-ho en aquella que em garanteix tant d’èxit. Per les seves “aules” hi han passat noms tan il·lustres com Martí Gironell, Gemma Ruiz, Xavier Bosch, Carles Porta o alguns de més recents que han publicat aquest any, com la Núria Bacardit o el Toni Cruanyes. Són noms que els sonen, no és cert? Doncs és clar, perquè tots ells, i molts altres, han passat per l’escola d’escriptura TV3, que converteix qualsevol dels seus treballadors en autor best-seller. Fins i tot el bidell i el vigilant de seguretat de nit es veu que preparen una novel·la que apunta alt! A veure si m’hi accepten. En cas que sí, aquest Nadal ja podreu comprar la meva novel·la d’èxit, perquè m’han dit que tenen un mètode tan eficaç que en qüestió de mesos fas un producte per cagar-s’hi (literalment!).