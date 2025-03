Creat: Actualitzat:

L’art i la cultura són fonamentals per al desenvolupament de les societats modernes. Una societat és rica com més elements culturals, referents i històries pot tenir. Amb l’art, les persones poden expressar les seves emocions, idees i visions, creant un diàleg interior universal que no entén de les barreres lingüístiques i culturals. Llenguatges i formes que tothom pot entendre, que tothom pot interpretar només posant-hi intenció. La cultura, per la seva banda, ens proporciona un sentit d’identitat i pertinença, connectant-nos amb les nostres arrels i amb la història i els avantpassats. Fa que tinguem un lloc d’on venim i que ens sentim orgullosos. Des de la recerca dels valors clàssics, una nova apreciació o la raó, els diferents corrents i estils són fruit de les èpoques i els seus moviments. Èmfasi en l’emoció i la naturalesa, com a resposta a la industrialització creixent, capturar la llum i el moviment, trencant amb les tècniques tradicionals, veure l’emergència de moviments innovadors o explorar els somnis i l’inconscient o posar l’accent en l’acte de pintar com una expressió de l’energia interior. Fins a la globalització, la identitat i la tecnologia, i els darrers moviments digitals. L’art ha estat un mirall de les societats, els estils i polítiques, i les avantguardes. Cada època ha deixat la seva empremta artística, oferint-nos una visió única.