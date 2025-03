Creat: Actualitzat:

Els sistemes de seguretat bancaris estant molt bé, però molts cops són exagerats. Resulta que un banc del nostre país ha volgut assegurar tant que s’ha passat amb la modernitat i necessita que disposem d’un mòbil de darrera generació. M’explico: tant l’app del mòbil com si accedim des del nostre ordinador necessita com a mínim un mòbil amb Android 9 o no funciona. Val a dir que des del mòbil l’entrada seria directa, però des de l’ordinador requereix una confirmació al mòbil. Doncs bé, en el meu cas, posat en contacte amb el telèfon del banc, no em donen cap més solució que canviar de mòbil, cosa que, de moment, no desitjo fer. La meva solució és més senzilla: cancel·lar el compte bancari. Aquesta modernitat no em preocupa personalment, però sí que em preocupa en el cas de la feina, doncs resulta que he d’entrar als comptes de clients per fer una comptabilitat correcta i no puc fer-ho si els clients no m’autoritzen a l’instant, tot i disposar d’un mòbil modern. Tot aquest problema és perquè molts cops els comptables ens veiem obligats a treballar online, ja que no disposem del paper informatiu necessari. I en el cas d’algun banc, ni pagant. La veritat és que resulta molt complicat treballar d’aquesta manera... Estic molt d’acord que ha de prevaldre la seguretat en els nostres comptes, però entre poc i massa. Penso que les antigues targetes de coordenades funcionaven perfectament i podíem efectuar correctament la nostra feina. No em sembla gaire normal que qualsevol metge pugui accedir al nostre historial i que un comptable no pugui accedir als comptes bancaris, per posar un exemple...