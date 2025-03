Bons propòsits

Creat: Actualitzat:

El 8 de març acostuma a ser un dia reivindicatiu per excel·lència, ple de discursos en els actes sobre les encara fortes desigualtats en molts aspectes entre les dones i els homes. El tema torna a portada. Les diferències evidencien que encara queda molt per assolir en aquesta qüestió. Tot i el bon treball de les feministes per millorar el potencial, les dones encara estan infrarepresentades en posicions de lideratge i decisió. Aquesta desigualtat en el poder perpetua estereotips i limita la capacitat de les dones per influir en les polítiques i decisions. La presència de dones en llocs de poder és mínima, i els homes continuen ocupant les primeres posicions. Per fer que les perspectives i necessitats femenines siguin considerades en la presa de decisions, cal seguir la difusió. A més, les dones que no treballen es veuen afectades per les desigualtats. Moltes d’elles es dediquen a les tasques domèstiques i a la cura de familiars, una feina que sovint no es reconeix ni es valora adequadament. Les associacions feministes continuen fent feina des de la base, per eliminar aquests temes i alhora divulgar i protegir els drets. Com a voluntaris i sense estridències, fent de motor que empeny i lidera el canvi de formes i estils.