Què està passant

Ens han canviat el nostre país? O bé és que està entrant massa gent no desitjada a casa nostra? El cert és que Andorra ja comença a ser allò que no era. Fins ara podíem “vendre” la nostra seguretat, i de fet encara podem fer-ho, però cada cop menys... Desgraciadament, la nostra policia cada cop rep més feina de la normal. Ja comencen a ser massa casos d’agressions en festes, locals d’oci, discoteques. Sembla un “sortir a pegar a algú”, per part d’alguns joves. Ara mateix ens trobem en un gairebé constant d’accidents, la majoria, val a dir, serien evitables. Trobem molts casos de baralles, sobretot nocturnes, assetjaments, drogues, robatoris, estafes, atacs cibernètics, casos de prostitució, turisme descontrolat, fraus, violacions, etc. Bé, com a tot arreu del món, però no estàvem gaire acostumats a patir-ho, nosaltres. Tan sols disposem de dues fronteres per on ha d’entrar tothom de manera gairebé indiscriminada i demanar un control exhaust seria fins i tot molt complicat. Però és que a vegades veus alguna “pinta” que creua les nostres fronteres, sobretot en busos, que fa una mica de por. El cert és que disposem d’algun tipus de turisme que no és precisament allò que necessitem... Com ens anirà tot plegat quan disposem d’alguna mena d’acord amb la UE? No en tinc ni idea. De moment tan sols ens queda continuar confiant en la nostra policia i esperant que no entrin tants éssers indesitjables com els que ho estan fent. Així i tot, encara podem estar molt contents de tenir el que tenim i poder seguir “venent” la nostra seguretat. I desgraciadament ja vindrà el que vindrà. Això és del tot inevitable...