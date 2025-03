La mestressa

Creat: Actualitzat:

Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, no he pogut evitar aturar-me en el fenomen de les anomenades tradwives (dones tradicionals). És fàcil trobar-les a les xarxes socials. Dibuixades gairebé sempre a prop de la cuina o de l’hort, amb vestits senzills esquitxats de floretes i amb algun fill escarranxat sobre els malucs. Convertint una pizza anodina en una missió gairebé evangèlica –quan per a moltes és el recurs fàcil quan arribes exhausta a la nit i no tens ganes de discutir–. No fa gaire, vaig ensopegar amb una noieta que no dubtava a moldre el blat per extreure’n la farina, munyir la vaca i improvisar una mozzarella com si res –i no va posar les imatges de la matança perquè aquests comptes sempre són nets i suaus i els esgarips del porc no compleixen cap de les dues condicions–. Tot per una pizza. Tot el dia per fer una pizza. Perquè una dona tradicional actual –i perdoneu l’oxímoron–, més enllà dels clixés, és un mirall del que hauria de ser la vida d’una dona: família, fills i un marit que vetlli per tu. Encara avui, la càrrega mental, les tasques de la llar, la criança dels fills i aquesta enganyifa que hem comprat a ulls clucs de creure que hem i podem fer-ho tot topa amb una realitat en què mentre les dones busquem conquerir una part del món que ens ha estat negada, l’altra part continua desconcertada sense acabar de trobar el punt. Construint i desconstruint masculinitats, que tampoc ho tenen fàcil, però fan més baixada. Òbviament, cadascú fa amb la seva vida el que vol i el que pot. Però no deixa de semblar-me una sortida fàcil, la de fer un pas enrere.