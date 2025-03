Bones intencions

Creat: Actualitzat:

En una societat democràtica, la llibertat és essencial i un dels valors a preservar. La crítica constructiva és bàsica per al creixement personal i col·lectiu de qualsevol persona. Ser crític no significa només assenyalar errors, sinó proposar alternatives i solucions, buscant espais d’entesa i confrontacions positives. Una crítica ben formulada pot ajudar a millorar projectes, a fer créixer societats, a fer bones polítiques i comportaments. Abanderar causes és una manera de mostrar el nostre compromís amb els valors i principis que considerem importants. Defensar drets humans, justícia social o sostenibilitat ambiental ens permet contribuir activament a la millora del sistema i a treballar per un món millor. En contraposició, l’anonimat molt sovint utilitzat en clau d’odi a internet es fa servir per insultar i fomentar crispació. Les persones que s’amaguen darrere de bots, o de noms i perfils falsos per atacar els altres difamant, aconsegueixen l’objectiu de propiciar un clima de divisió i d’enrariment. De vegades les persones no troben altres formes que aquest anonimat per opinar lliurement, però haurien de ser les menys habituals. L’anonimat pot donar una falsa sensació d’impunitat, i això permet comportaments irrespectuosos i agressius. Això pot tenir greus conseqüències, com ara l’assetjament en línia, que afecta molts dels nostres menors, o judicis públics de la vida de moltes persones. Potser és difícil trobar l’equilibri.