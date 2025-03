Sobre la llibertat

Creat: Actualitzat:

Timothy Snyder és un dels grans intel·lectuals de la nostra època. Segurament els sonen llibres com Sobre la tirania: 20 lliçons que hem d’aprendre del segle XX (Destino) o Pensar el segle XX (La Magrana), l’obra pòstuma de Tony Judt escrita a partir de converses entre tots dos, textos publicats, si fa o no fa, fa una dècada, conegut també per la seva implicació al Comitè de Consciència del Museu memorial de l’Holocaust (traduït al català). El darrer dels seus llibres és On freedom, publicat en castellà amb el títol Sobre la libertad per Galaxia Gutenberg, per als qui no controlem l’anglès. Vaig saber d’ell a través d’una crònica de Joan Burdeus al digital núvol.com i ho vaig trobar molt interessant. La línia del relat de l’autor segueix sent la que trobem en les seves obres i activitats intel·lectuals: detectar els autoritarismes per frenar-los. És molt captivador llegir com un llibertari defensa a capa i espasa la necessitat del poder de l’estat. És a dir, contra la tendència actual d’augment dels autoritarismes que s’està imposant en el context internacional Snyder ens explica que la llibertat no és l’absència de poder estatal, sinó que ha de ser la garantia que et dona l’estat perquè tothom tingui oportunitats i no tan sols els més poderosos o aquells que se les poden pagar. I en aquest context és quan fa servir la dicotomia que enfront “la llibertat de”, l’estat el que ha de garantir és “la llibertat per a”. Em sembla un exercici brutal. Si podeu, no perdeu l’oportunitat de recuperar al web del CCCB la conferència que va impartir sobre el tema el 3 de febrer.