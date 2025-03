La teta i el mugró

Creat: Actualitzat:

Quin escàndol! Quins porcs depravats! El Diari s’ha convertit en una revista pornogràfica. Vade retro, Satanàs! Em costa de creure que un mitjà que llegeix gent com Déu mana s’atreveixi a publicar una bestiesa com aquesta! Ara em diran que no ho van veure? Diumenge passat, a la secció de Cultura, van recomanar com a activitat d’interès de la present setmana la pel·lícula Salve Maria, de la directora Mar Coll. Un film que enfoca sobretot el tema de la maternitat des d’una perspectiva que no és tant de color rosa com sovint es vol pintar. I saben què van fer per anunciar l’activitat? Doncs reproduir el cartell de la pel·lícula en el qual es veu un mugró. Bé, pitjor, una popa femenina i un mugró. Vergonyós! A qui se li acudeix imprimir una imatge d’uns tres per dos centímetres en la qual es veu la font del pecat original de la humanitat? Però la cosa no va quedar aquí, no, també es veia el cartell de la pel·lícula al portal web del Diari. Sí, sí, com ho senten, una foto d’una teta a internet, senyores i senyors: aquí sí que s’ha travessat una línia vermella que no té perdó. Com a mínim tenim sort que a l’espai públic del país, com ara a les piscines, això no es permet, i l’única teta amb el seu mugró que veig és la d’aquell senyor rabassut que sempre es reserva el carril del mig. Teta i mugró d’home, eh, no es pensin pas que jo també soc un depravat. Bé, no m’allargo més que he d’anar a mirar el telenotícies (gràcies a Déu, allà no hi ha pornografia) per veure uns quants nens morts a Gaza mentre sopo i altra gent matant-se els uns als altres. Jo sempre dic el mateix: marranades no, però violència descarnada en prime time, tanta com calgui!