El comú d’Escaldes-Engordany incrementarà un 40% la taxa de les terrasses de restauració en algun indret de la parròquia. Per exemple, a la zona de la plaça Coprínceps, que passa de la segona categoria a la primera. I els restauradors, evidentment, no estan gaire contents i es plantegen tancar la terrassa. Fent un càlcul aproximat, si el que s’acostuma a cobrar de més per consumir a la terrassa sol ser del 10%, no costa gaire pensar que ja es cobreix la taxa, però, és clar, no sempre les taules estan plenes i es paga sempre el mateix. Ni tampoc sé si tothom sol cobrar aquest suplement... Ocupar la via pública és normal que es pagui amb taxes, però tampoc molesta tant com insinuen alguns comentaris a l’article publicat al Diari sobre aquest tema. Penso que hi cabem tots, taules, passeig i criatures jugant... El que trobo desorbitat és un augment del 40% en unes taxes. I el que també trobo una mica exagerat és el preu de 17,90 euros per metre quadrat al mes quan, per exemple, a Sant Julià de Lòria es paguen 35,80 euros per metre quadrat l’any. Ja sé que em diran que no és el mateix muntar una terrassa a Escaldes que a Sant Julià, però tampoc penso que la zona de la plaça Coprínceps sigui cap virgueria de visitants. Les terrasses de la restauració fa uns anys no eren gaire habituals, però ara mateix, i sobretot després de la pandèmia, s’han convertit en un reclam molt important. També en gran manera pel canvi climàtic, ja que a veure qui aguantava fa uns anys consumir en alguna terrassa? Però no ens passem amb les taxes, no tot s’ha de pagar amb impostos... Demanaria una mica més de seny a l’hora de cobrar taxes, de tota mena.